نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 19 أكتوبر 2025 وعيار 21 يصعد 20 جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا داخل محال الصاغة مقارنة بتعاملات الأمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي بعد تصريحات البنك الفيدرالي حول احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية يأتي نتيجة تقلبات الاقتصاد العالمي وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تراجع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يعزز من جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.

وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم في الصاغة:

عيار 24: 6583 جنيه للبيع و6549 جنيه للشراء

عيار 22: 6034 جنيه للبيع و6003 جنيه للشراء

عيار 21: 5760 جنيه للبيع و5730 جنيه للشراء

عيار 18: 4937 جنيه للبيع و4911 جنيه للشراء

عيار 14: 3840 جنيه للبيع و3820 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 46080 جنيه للبيع و45840 جنيه للشراء

أونصة الذهب في البورصة العالمية: 204750 جنيه للبيع و203683 جنيه للشراء

ويؤكد خبراء الذهب أن الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية زاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات باستمرار الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار عالميًا.

كما أشاروا إلى أن الطلب على عيار 21 لا يزال الأعلى بين المصريين، في حين يفضل الشباب شراء عيار 18 لانخفاض تكلفته، بينما تتجه فئة المستثمرين نحو اقتناء السبائك والجنيهات لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار في المدى المتوسط.

كما أوضح تجار الصاغة أن الأسواق شهدت حالة من النشاط النسبي في حركة البيع والشراء منذ بداية الأسبوع، خاصة بعد استقرار الأسعار لفترة قصيرة، وهو ما شجع الكثيرين على اقتناء الذهب سواء للادخار أو بغرض الزواج. وأشاروا إلى أن الطلب يتركز بشكل خاص على المشغولات ذات الوزن المتوسط والخفيف، في ظل ارتفاع تكلفة المصنعية وتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين.

من ناحية أخرى، توقع محللون أن تظل أسعار الذهب متذبذبة خلال الفترة المقبلة، بين فترات من الارتفاع الطفيف والتراجع المحدود، تبعًا للتقارير الاقتصادية العالمية، لا سيما بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الفيدرالي المقبلة. وأضافوا أن أي تلميحات جديدة من البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة قد تدفع الذهب لاختراق مستويات سعرية جديدة عالميًا، وهو ما سينعكس بالتبعية على السوق المحلي في مصر.

ويُذكر أن أسعار الذهب عالميًا تتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي لها منذ بداية عام 2024، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية وعودة المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تبحث عن مؤشرات لاستقرار الاقتصاد العالمي.