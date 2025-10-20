نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. بعد تراجع قصير المعدن الأصفر يعود للصعود مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أيام من التراجع.. الذهب يشعل الأسواق مجددًا وعيار 21 يقفز 10 جنيهات اليوم!

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 قفزة جديدة داخل محلات الصاغة، لتُنهي موجة التراجع التي استمرت خلال الأيام الماضية. وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين ارتفاعًا قدره 10 جنيهات للجرام الواحد، بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميًا بالدولار في بورصات المعادن الثمينة.

يأتي هذا التحرك بعد استقرار نسبي شهدته السوق المحلية، وسط توقعات من تجار الذهب باستمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة نتيجة التغيّر في أسعار الدولار العالمية وحركة العرض والطلب داخل السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 20 أكتوبر 2025

حسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجّل اليوم نحو 6571 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5750 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4928 جنيهًا دون احتساب المصنعية أو الدمغة.

سعر الجنيه الذهب عيار 21: حقق نحو 46000 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف من محل إلى آخر بفارق طفيف حسب المصنعية، والتي تتراوح بين 80 إلى 150 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لنوعية المشغولات الذهبية والمكان.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين إلى نحو 4241 دولارًا، مدعومًا بتراجع عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار عالميًا، وهو ما عزز من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويرى محللون أن استمرار التوترات في الأسواق العالمية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الأول من 2026 قد يدفع أسعار الذهب لمواصلة الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

توقعات الخبراء: هل يستمر الارتفاع أم يعود الذهب للانخفاض؟

توقّع عدد من الخبراء أن يشهد السوق المصري حالة من التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن أي تغيّر في سعر الدولار أو قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة سيكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

كما نصحوا المستهلكين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء، نظرًا لاحتمالية ارتفاع الأسعار مجددًا إذا استمرت الأسعار العالمية في الصعود.