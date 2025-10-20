متحدث الحكومة لـ"الحياة": اخترنا يوم السبت لافتتاح المتحف المصري الكبير ليكون إجازة رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 10:17 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أنشأت عددا من المشروعات لإحياء مسار العائلة المقدسة وتم الإنتهاء منها، ولكن اجتماع اليوم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يأتى فى إطار حرص الدولة على تطوير هذا المسار.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج الساعة 6، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الاجتماع أتى فى إطار التشاور حول الأفكار التى تم طرحها فى الاجتماع ووجه رئيس الوزراء بدراسة الأفكار التى تم طرحها.

وأوضح محمد الحمصانى أن الأفكار تطرح المزيد من التطوير وإحياء المشروع بكل جوانبه الثقافية والسياحية والدينية، وخلال الفترة المقبلة سيتم التشاور مع الجهات الحكومية المختلف وبمجرد الإنتهاء منها سيتم وضع جدول زمنى للتنفيذ وإعلان التوقيتات خلال الفترة القريبة الممكنة.

تابع محمد الحمصانى، الأفكار التى تم طرحها خلال الإجتماع هى أفكار لمشروعات كبرى وضخمة ستمثل مشروع قومى جديد لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة.

وأشار محمد الحمصانى إلى أن كل الاستعدادات اللوجستية داخل المتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة والمحاور الأساسية المؤدية للمتحف من نظافة وتشجير وإنارة تم الإنتهاء منها، ونحن الآن فى مرحلة الإنتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بمشاركة الوفود، واستقبلنا تأكيدات مشاركة عدد كبير من الدول، وسيتم متابعة وصول الوفود.

وذكر محمد الحمصانى انه تم اختيار يوم الافتتاح لأن يكون عطلة وهو يوم السبت، حتى تكون المشاركة سهلة.

على جانب آخر لفت محمد الحمصانى إلى أنه تم مناقشة الفرص الاستثمارية فى منطقة وسط البلد، وطرح العديد من المشروعات كعمارة شاملة وعمر أفندى لتحويلها لفنادق، وبعض المبانى فى محافظات أخرى كالإسكندرية والجيزة، من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وعدم بيعها ولكن الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه الأصول، موضحا أن عملية التطوير ستحافظ على الشكل والطابع التاريخى والتراثى.