الأهلى يتقدم على منتدى درب سلطان 17 - 8 بالشوط الأول فى نهائى بطولة أفريقيا لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 10:17 مساءً - تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره منتدي درب سلطان المغربي بنتيجة 17-8 بالشوط الأول في نهائي البطولة الأفريقية المقامة في المغرب للمنافسة على اللقب.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 37-14 في نصف نهائي بطولة أفريقيا.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في ربع نهائي البطولة.

ونجح الأهلى فى مواصلة سلسلة الفوز بعد التفوق فى ضربة البداية على ميكيلى الإثيبوبى 41-11 قبل الفوز على رد ستار الإيفوارى 29-12 ثم جى إس كى الكونغولى 29-19 ثم البوليس الرواندي 55-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز زيزو وعمر كاستيلو ومحسن رمضان وسيف هاني وياسر سيف وعمر سامي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد مجدي وعماد أوكا ومعاذ عزب وأحمد عوض وهشام مودي ومحمد صلاح والمحترفين كسباريك وتوماس جيبالا.

ويسعى فريق يد الأهلى للتتويج باللقب لمصالحة الجماهير بعد خسارة برونزية بطولة العالم التى اختتمت فى مصر مؤخرا.

وخسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 32-23 فى مباراة تحديد برونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد، ليحصد المركز الرابع.