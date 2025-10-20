الأهلى يحصد لقب البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 11:13 مساءً - استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الوصول إلى النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخه بعد التتويج باللقب على حساب منتدى درب سلطان المغربى بنتيجة 31-20 فى النسخة التى اختتمت منذ قليل.

وحصد فريق يد الأهلى لقب بطولة أفريقيا للأندية فى تاريخه أعوام 1985، 1993، 1994، 2012، 2016، 2023، 2024.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 37-14 في نصف نهائي بطولة أفريقيا.

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في ربع نهائي البطولة.

ونجح الأهلى فى مواصلة سلسلة الفوز بعد التفوق فى ضربة البداية على ميكيلى الإثيبوبى 41-11 قبل الفوز على رد ستار الإيفوارى 29-12 ثم جى إس كى الكونغولى 29-19 ثم البوليس الرواندي 55-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز زيزو وعمر كاستيلو ومحسن رمضان وسيف هاني وياسر سيف وعمر سامي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد مجدي وعماد أوكا ومعاذ عزب وأحمد عوض وهشام مودي ومحمد صلاح والمحترفين كسباريك وتوماس جيبالا.