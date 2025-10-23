نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي: افتتاح أول قسم للعلاج الإلزامي لمرضى الإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة وُصفت بـ "التحول النوعي الجوهري" في مجال علاج الإدمان، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح أول قسم للعلاج الإلزامي لمرضى الإدمان بمركز علاج الإدمان في إمبابة، وذلك بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن الخطوة تمثل نقلة محورية في طبيعة الخدمات العلاجية المقدمة داخل منظومة الحماية الاجتماعية والصحية في مصر.



"طوق نجاة" لأسر تعيش المعاناة في صمت

أكدت وزيرة التضامن أن هذا القسم يمثل طوق نجاة لعشرات الأسر التي تعاني يوميًا مع أحد أفرادها من مرض الإدمان، خاصة غير الراغبين في تلقي العلاج، مشيرة إلى أن هؤلاء المرضى يشكلون تهديدًا لأنفسهم ولأسرهم، ويعيش ذووهم في دائرة من الخطر والمعاناة النفسية والجسدية يصعب وصفها.

وأضافت: "الآن أصبح لدى هذه الأسر باب أمل جديد، وعلاج يوازن بين حق المريض في الرعاية وحق المجتمع في الأمان."



عصر جديد في مواجهة الإدمان والمخدرات الاصطناعية

أوضحت الوزيرة أن العالم يشهد تحولًا كبيرًا في أنماط المواد المخدرة، خاصة مع انتشار المخدرات الاصطناعية التي تتسبب في اضطرابات نفسية حادة وسلوكيات عدوانية متزايدة.

وأضافت: "تقرير الأمم المتحدة لعام 2025 كشف ظهور مواد مخدرة جديدة يفوق تأثيرها الهيروين بعشرات الأضعاف، وهو ما يفرض علينا في مصر تطوير استجابات علاجية أكثر فاعلية وتخصصًا."



رغم فجوة العالم.. مصر مستمرة في التوسع وتقديم العلاج المجاني

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الأمم المتحدة قدّرت أن واحدًا فقط من كل 11 مريض إدمان في العالم يتلقى خدمة علاجية، بينما تتسع الفجوة أكثر بين النساء، إذ تتلقى الخدمة واحدة فقط من كل 17 مريضة، إلا أن مصر تخطو بخطى ثابتة في سد هذه الفجوة من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية وتنوع الخدمات المجانية المقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسرية.



قسم إمبابة.. البداية لخطة وطنية للتوسع في العلاج الإلزامي

وكشفت الوزيرة أن افتتاح قسم إمبابة هو البداية لخطة وطنية متكاملة يقودها صندوق مكافحة الإدمان للتوسع في إنشاء أقسام للعلاج الإلزامي في مختلف المحافظات، مع تجهيز البنية التحتية والكوادر الطبية المتخصصة لتقديم الخدمة على أعلى مستوى.



وأكدت أن الخط الساخن 16023 يعمل على مدار الساعة لتقديم المشورة النفسية، والإحالة للحالات، ومتابعة طلبات الأسر التي تواجه تحديات مع أحد أفرادها.



تحية للشركاء والداعمين

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه التحية إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واصفةً إياه بـ "الشريك الاستراتيجي والداعم الحقيقي لهذه الخطوة المفصلية والجريئة"، كما وجهت الشكر إلى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على جهوده المتواصلة في حماية الشباب المصري من خطر الإدمان.



وقالت الوزيرة: "نحلم بمصر خالية من الإدمان، نحمي فيها شبابنا وننقذ أسرًا من الألم، ونعيد الأمل لحياة تستحق أن تُعاش."