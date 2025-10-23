الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر على مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 12:36 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في ختام القمة المصرية الأوروبية، إن مباحثاته مع القادة الأوروبيين تناولت أبرز القضايا الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا وملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أكد خلال المباحثات عزم مصر، بحكم الروابط التاريخية والمصير المشترك، على مواصلة جهودها الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار في السودان.

وأشار الرئيس إلى تطلع القاهرة للتعاون مع الرباعية والاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية شاملة توقف معاناة الشعب السوداني.

وأضاف، أن مصر تسعى بالتنسيق مع الشركاء للحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسسات الدولة ومنع انزلاقه إلى الفوضى أو التقسيم.