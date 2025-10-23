الرئيس السيسي: مصر نجحت منذ 2016 في منع خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من سواحلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 12:36 صباحاً - شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في ختام القمة المصرية الأوروبية، على أن تحقيق الاستقرار المستدام هناك يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة المتوسط بأسرها.

وأكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة بقيادة ومشاركة ليبية خالصة تنهي الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية حفاظًا على سيادتها ووحدة ترابها.

كما تناولت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها تمثل تحديًا مشتركًا يتطلب معالجة جذرية تقوم على تعزيز التنمية والاستقرار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح أن مصر نجحت منذ سبتمبر 2016 في منع خروج أي مراكب للهجرة غير الشرعية من سواحلها، رغم استضافتها ما يزيد على تسعة ونصف مليون أجنبي من دول تعاني أزمات، يتمتعون بذات الخدمات والمعاملة التي يحصل عليها المواطنون المصريون.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها المسؤول في محيطها الإقليمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين.