نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ادفع 50 جنيه وخد التابلت".. واقعة جديدة تثير الجدل داخل مدرسة هدى شعراوي التجريبية بالمعصرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة هدى شعراوي الرسمية لغات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية بمحافظة القاهرة، واقعة جديدة أثارت الجدل بين أولياء الأمور، بعد الكشف قيام أحد المدرسين المسؤولين بطلب مبلغ 50 جنيهًا من طلاب الصف الأول الثانوي مقابل تسليم جهاز التابلت لكل طالب بنفسه، دون حضور ولي الأمر.

وقالت مصادر داخل المدرسة إن الممارسة لم تكن جديدة، بل استمرت لفترة قبل أن تنكشف اليوم، ما دفع إدارة المعصرة التعليمية إلى فتح تحقيق في الواقعة.

المثير للدهشة – حسب أولياء الأمور – أن الإدارة لم تتحرك إلا بعد انتشار تفاصيل الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم قربها الشديد من المدرسة، إذ لا يفصل بينهما سوى حائط واحد، كما أن مديرة الإدارة، الدكتورة أميرة نور، تمر على المدرسة بشكل شبه يومي.

يُذكر أن المدرسة نفسها شهدت الأسبوع الماضي واقعة دموية مؤسفة، في ظل شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن ما وصفوه بـ "الفوضى والتسيب" داخلها، سواء في انتظام العملية التعليمية أو ما يتعلق بفرض دروس خصوصية إجبارية من بعض المدرسين الذين يتولون أيضًا إعداد امتحانات نهاية العام.

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن المدرسة تعاني من مخالفات جسيمة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بـ "تحرك عاجل وجذري"، وعدم الاكتفاء بإرسال لجان تفتيش مؤقتة، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة بالكامل ومعالجة أوجه القصور التي أصبحت حديث الأهالي في المنطقة.