أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

أحمد جودة - القاهرة - قفزة جديدة في سوق الذهب المصري: زيادة 70 جنيهًا للجرام خلال أسبوع واحد

شهدت أسواق الذهب في مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب تقارير محلية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 5،680 جنيهًا، بزيادة تجاوزت 70 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة بين المتعاملين والمستهلكين حول أسباب الارتفاع ومصير الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار يدفع الذهب للصعود

السبب الأول وراء ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا هو ضعف الدولار الأمريكي.

فعندما يفقد الدولار جزءًا من قوته، يتجه المستثمرون حول العالم إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على القيمة في أوقات التقلبات المالية.

ومع ازدياد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام، ارتفع الطلب العالمي على الذهب، ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصري.

العوامل المحلية وتأثيرها على السوق

إلى جانب العوامل العالمية، تلعب الظروف المحلية دورًا مهمًا في حركة أسعار الذهب داخل مصر.

فارتفاع تكلفة الاستيراد وتذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في زيادة أسعار المشغولات الذهبية.

كما أن الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الذهب بغرض الادخار في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية جعل السوق يعيش حالة من الطلب المرتفع مقابل عرض محدود.

الذهب وسيلة ادخار في أوقات عدم الاستقرار

في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، أصبح الذهب بالنسبة لكثير من المصريين وسيلة مضمونة للحفاظ على مدخراتهم، خاصة مع انخفاض قيمة العائد البنكي الفعلي بعد خصم معدلات التضخم.

ووفقًا لتجار في سوق الصاغة، فإن حركة البيع والشراء تشهد نشاطًا ملحوظًا رغم ارتفاع الأسعار، خصوصًا في فئات السبائك والجنيهات الذهب التي تُعد الخيار المفضل للمستثمرين الصغار.

خبراء يتوقعون استمرار الارتفاع

يرى عدد من المحللين أن الاتجاه الصاعد للذهب سيستمر خلال الربع الأخير من العام الحالي، خاصة إذا أقدم الفيدرالي الأمريكي بالفعل على خفض الفائدة كما هو متوقع.



وقال الخبير الاقتصادي “هاني فرج” إن الذهب أصبح أداة استثمارية رئيسية في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن أي تراجع جديد في الدولار أو اضطراب في الأسواق العالمية سيدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

ينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب للادخار بعدم التسرع في الشراء بكميات كبيرة قبل متابعة حركة الأسعار العالمية، مع التركيز على شراء السبائك والجنيهات بدلًا من المشغولات التي تتحمل مصنعية مرتفعة.

أما من يمتلك ذهبًا بالفعل، فيُفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي حتى تتضح اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر ليس مجرد ظاهرة وقتية، بل هو انعكاس مباشر لحركة الاقتصاد العالمي وتقلبات العملات.

ورغم أن الصعود المتواصل يرهق المستهلكين، إلا أنه يؤكد من جديد مكانة الذهب كأكثر الأصول أمانًا في أوقات عدم الاستقرار.

وبينما يترقب الجميع قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، يبقى المعدن الأصفر هو “الملاذ الآمن” الذي لا يفقد بريقه مهما تغيرت الظروف الاقتصادية.