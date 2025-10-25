نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم صرح ثقافي وحضاري في تاريخ مصر الحديث، والذي يمثل أيقونة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية في مجالات السياحة والثقافة والتراث.

توجيهات رئاسية لإعلان الإجازة

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم، السبت، الذي ضم كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات النهائية للاحتفالية الكبرى التي ينتظرها العالم بأسره.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيه الرئيس السيسي بإعلان يوم الافتتاح إجازة رسمية يأتي تقديرًا لحجم الحدث العالمي، ولضمان توفير الأجواء المناسبة لتنظيم فعاليات الاحتفال على نحو يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

قرار يشمل كافة القطاعات الحكومية والعامة



وبناءً على هذا التوجيه الرئاسي، قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية، بالإضافة إلى منح المواطنين فرصة لمتابعة فعاليات هذا الحدث العالمي الفريد.

تنظيم دقيق لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في الافتتاح



وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اتخاذ هذا القرار يأتي في إطار التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان سير الفعاليات بسلاسة. ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مشاركة واسعة من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات العالمية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الثقافية الدولية، مما يجعل الحدث محور اهتمام عالمي.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الترتيبات اللوجستية والأمنية لضمان خروج الاحتفالية بالصورة التي تليق بعظمة مصر وتاريخها العريق، مؤكدًا أن هذا الافتتاح سيمثل رسالة سلام وثقافة من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.

حدث عالمي يعكس عظمة الحضارة المصرية



ويُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أضخم وأحدث المتاحف في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في مكان واحد. كما يجسد المتحف فلسفة معمارية حديثة تمزج بين الأصالة المصرية القديمة والتقنيات المتقدمة في العرض والإضاءة والتفاعل الرقمي مع الزوار.

ويأتي افتتاح المتحف تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والتنسيق بين الدولة المصرية وشركائها الدوليين، ليصبح منارة ثقافية جديدة ومركزًا رئيسيًا للترويج للسياحة في مصر.

فرصة للمواطنين والعالم لمتابعة لحظة تاريخية



وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تدعو جميع المواطنين إلى متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيُنقل عبر مختلف القنوات الفضائية المحلية والدولية في بث مباشر، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستتضمن فقرات فنية وثقافية تعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوعها الإنساني.

وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام المصريين والعالم لمشاركة هذه اللحظة التاريخية، التي تعبر عن رؤية مصر الجديدة نحو المستقبل القائم على الثقافة والتنمية والاستدامة.