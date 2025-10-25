نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توجيهات الرئيس السيسي|هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية سنوية أم إجازة طارئة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المتحف المصري الكبير.. تفاصيل حول إجازة يوم افتتاح

المتحف المصري، أصدرت الدولة المصرية قرار رسمي باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية بالدولة بمناسبة يوم الحضارية المصرية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومنذ إعلان القرار بدأ الكثير من المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص في السؤال عن هذه الإجازة، وهل ستكون إجازة سنوية، مثل إجازة انتصارات حرب أكتوبر 1973، أم ستكون إجازة طارئه.

هل إجازة يوم افتتاح المتحف المصري الكبير سنوية؟

وكشف مصدر حكومي مطلع خلال تصريحات صحفية، أن قرار اعتبار يوم السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لا يعني أنها إجازة رسمية سنوية.

وأوضح المصدر في تصريحاته أن الإجازة ستكون ليوم الافتتاح فقط، وذلك بهدف تسهيل تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى.

وأشار المصدر إلى أن القرار يهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات هذا الحدث العالمي الذي يترقبه العالم أجمع باعتباره أضخم افتتاح متحفي في التاريخ الحديث.

المتحف المصري الكبير

رئاسة مجلس الوزراء وإجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وكان قد أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء هذا القرار في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، حيث وجه الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأضاف الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.