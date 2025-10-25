نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الهلال الأحمر بغزة»: 350 ألف مريض مهددون بالموت بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحتاج للكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية، وعلى رأسها المستلزمات الطبية وعربات الإسعاف والوقود والمحروقات والأكسجين وأدوات التخدير والتعقيم، بالإضافة إلى حاجة القطاع للأدوية، حيث إن هناك 350 ألف مريض بالقطاع من أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون للعلاجات ومهددون بالموت، وعدد منهم يفارق الحياة بسبب نقص الأدوية.

وأضاف «النمس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان تعاون كبير مع الهلال الأحمر المصري في إدخال القوافل المساعدات إلى قطاع غزة، موضحًا أن التعاون مثمر وعلى مدار الساعة بشكل كبير لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هناك تعاون مشترك وتنسيق دائم مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية، بهدف تلبية الاحتياجات على كافة المستويات، موضحًا أنهم يأملون في أن تثمر كل الجهود المبذولة في توفير ما يحتاجه الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، مضيفًا: «هناك 32 مستشفى بقطاع غزة خرجت عن الخدمة، وتم إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين».