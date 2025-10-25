نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025: ثبات في السوق المحلي والدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. استقرار في السوق المحلي

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار داخل السوق المحلي، بالتزامن مع ثبات سعر المعدن النفيس عالميًا، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين ومدخري الذهب لحركة الأسعار، التي تمثل مؤشرًا مهمًا لأداء السوق خلال الفترة المقبلة.

آخر تحديث لأسعار سبائك الذهب اليوم

وفقًا لآخر بيانات "مصر تايمز"، سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 6،343 جنيهًا، بما يعادل 133.51 دولارًا، فيما استقر سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عند 15،858 جنيهًا (333.78 دولارًا). وسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 31،715 جنيهًا (667.54 دولارًا)، وسبيكة وزن 10 جرامات نحو 63،430 جنيهًا (1،335.08 دولارًا).

السبائك الأكبر وزنًا

حافظت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا على استقرارها عند 126،860 جنيهًا (2،670.15 دولارًا)، وسجلت سبيكة وزن 31.1 جرام – أي الأوقية – نحو 197،267 جنيهًا (4،152.08 دولارًا). أما سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا فبلغت 317،150 جنيهًا (6،675.38 دولارًا)، ووزن 100 جرام نحو 634،300 جنيه (13،350.75 دولارًا).

السبائك الثقيلة والكيلو

ظل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام ثابتًا عند 3،171،500 جنيه (66،753.76 دولارًا)، بينما استقر سعر الكيلو – 1000 جرام – عند 6،343،000 جنيه (133،507.53 دولارًا) دون أي تغييرات تُذكر خلال التعاملات المسائية.

هذا الاستقرار يعكس ثبات السوق المحلي مع التقلبات الطفيفة في الأسعار العالمية، ما يجعل الذهب خيارًا آمنًا للمستثمرين ومدخري الأموال في مصر.

سعر الذهب عالميًا:



تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% ليسجل نحو 4،113 دولار للأونصة، وفق آخر تحديثات وكالة بلومبرج. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة تأثير مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وتقلبات العملات الأجنبية على أسعار المعدن النفيس.

نصائح للمستثمرين:



ينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي قبل الشراء، ومراعاة حالة السوق العالمية والمحلية، لتجنب أي خسائر محتملة، والاستفادة من أي فرص استثمارية مناسبة. كما يُفضل شراء الذهب عيار 21 والجنيه الذهب لتسهيل عمليات البيع والشراء في السوق المحلي.