نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليم بنسبة 100%..“العامة للطرق والكباري” تنفي حدوث أي أضرار لكوبري محور كلابشة نتيجة اصطدام احد البواخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا ما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية بشان حدوث انهيار جزئي في كوبري فارس نتيجة اصطدام احدى البواخر باحد قواعد الكوبري واكدت الهيئة في بيانها على الحقائق التالية:-

1. الكوبري الذي تم الذي الاصطدام بأحد قواعده هو كوبري محور كلابشة على النيل

2. عدم حدوث اي أضرار للكوبري في اي جزء منه نتيجة الاصطدام

3. اللجنة الفنية التي وجه بتشكيلها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد قامت بتفقد ومعاينة موقع الاصطدام وافادت بعدم تأثر الكوبري بهذا الاصطدام وان الكوبري سليم تماما من الناحية الفنية بنسبة 100 %

تهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من اخبار تخص الهيئة والحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري