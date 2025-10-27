عاجل- الحكومة تعيد تقييم تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد زيادة أسعار السولار.. والدولة تتحمل مليار جنيه دعم سنوي لضمان استقرار المنظومة

أحمد جودة - القاهرة - إعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز المدعم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت دراسة شاملة لإعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز المدعم بالمخابز، وذلك لمواكبة الزيادات الأخيرة في أسعار السولار وتكاليف التشغيل.

وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان استمرارية الدعم وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن، دون المساس بحقوق الفئات المستفيدة من منظومة الخبز.

الدولة تتحمل مليار جنيه دعم سنوي لتثبيت سعر الرغيف

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل نحو 1.1 مليار جنيه سنويًا كفارق دعم للسولار المستخدم في إنتاج الخبز، وذلك في إطار حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

كما أوضح أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد تبلغ حاليًا نحو 1.62 قرشًا، في حين يباع للمواطن بسعر 20 قرشًا فقط، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة وسعر البيع حفاظًا على العدالة الاجتماعية.

احتياطي القمح آمن ويكفي 6 أشهر

وفيما يخص واردات القمح، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الكميات المستوردة منذ بداية عام 2025 وحتى شهر أكتوبر بلغت نحو 2.1 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أوكرانيا وروسيا وفرنسا وبلغاريا تُعد من أبرز الدول الموردة للقمح إلى مصر هذا العام، في حين تضمنت واردات العام الماضي كميات من رومانيا أيضًا.

وأكد الوزير أن احتياطي القمح في مصر آمن ويكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر كاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتأمين السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، والقمح، والزيت، والسكر.

منظومة التموين تواصل العمل بكفاءة واستقرار

اختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج ودعم المواطن، عبر تحديث آليات التوزيع وتطوير منظومة المخابز لضمان جودة الخبز واستدامة الدعم.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بحدوث أي نقص في توافر السلع الاستراتيجية، وستواصل تطبيق سياسات رشيدة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.