أخبار اليمن : بدء صرف مرتبات أكتوبر في صنعاء

بدء صرف مرتبات أكتوبر في صنعاءبدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، مساء اليوم، صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين لشهر أكتوبر 2025مـ، عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن عدد المستفيدين من صرف الإعاشة 59 ألفا و812 أبن وأبنة، بإجمالي مبلغ مليار و182 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن مشروع الإعاشة ضمن مشاريع الهيئة المستمرة، وجهودها الحثيثة لدعم ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، ومساعيها المخلصة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.