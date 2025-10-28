العالم اليوم - فيديو.. زلزال قوي يضرب غربي تركيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. زلزال قوي يضرب غربي تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - وقع زلزال بقوة 6.1 درجات الإثنين في مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.

وسُجل حصول الزلزال في الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 توقيت غرينيتش)، وشعر به أيضا سكان مدن عدة أخرى بينها اسطنبول وإزمير، بحسب الوكالة التركية لإدارة الكوارث والتي لم تتحدث عن سقوط ضحايا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور قالوا إنها لمبان انهارت جرّاء الزلزال.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة "إكس"، إن "فرق إدارة الكوارث والطوارئ وجميع مؤسساتنا المعنية، بدأت على الفور عمليات المسح الميداني".

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال الذي وقع في مدينة سينديرجي، كان على عمق 10 كيلومترات.

وقتل شخص وأصيب 29 آخرون جراء زلزال بالقوة نفسها ضرب المدينة ذاتها في أغسطس.

وتعرض جنوب شرق تركيا لزلزال عنيف في فبراير 2023 خلّف ما لا يقل عن 53 ألف قتيل.