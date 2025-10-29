وزير الاتصالات: تعزيز شبكات المحمول استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:32 مساءً - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويؤكد مكانة مصر المتفردة وهويتها الحضارية الفريدة بين دول العالم.

المتحف الكبير يعكس الدور الرائد لمصر

وقال وزير الاتصالات في تصريحات خاصة، إن هذا الحدث الكبير يعكس الدور الرائد لمصر كمهـد للحضارة الإنسانية، ويعد مناسبة للاعتزاز بتاريخها العريق الذي لا مثيل له.

وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لضمان تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات خلال حفل الافتتاح، حيث تم زيادة السعة الاستيعابية لشبكات المحمول المحيطة بالمتحف لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمشاركين في اليوم العالمي المنتظر، مؤكدًا أن التغطية ستكون قوية ومكثفة في مختلف أنحاء المنطقة.

20 محطة محمول جديدة في منطقة الأهرامات

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء أكثر من 20 محطة محمول جديدة في منطقة الأهرامات بتصميمات هندسية تتسق مع الطابع التاريخي وجلال الموقع الأثري الفريد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لدعم البنية التحتية الرقمية في المناطق السياحية.

كما أشار إلى إصدار طوابع تذكارية مزودة بتقنية QR Code لتخليد هذا الحدث التاريخي وإتاحة معلومات رقمية توثق تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

ويعد المتحف المصري الكبير، الذي يقع على مقربة من أهرامات الجيزة، واحدًا من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثق مسيرة الحضارة المصرية عبر العصور.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح في 1 نوفمبر المقبل حضورًا دوليًا واسعًا، بمشاركة عدد من قادة الدول والوفود الرسمية والشخصيات العالمية، ليكون بمثابة احتفالية حضارية وسياحية تبرز الوجه المشرق لمصر وتؤكد ريادتها الثقافية والتاريخية على مستوى العالم.