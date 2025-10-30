الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025 مجموعة من القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تخصيص أراضٍ لخدمة مشاريع متعددة في قطاعات مختلفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق المصلحة العامة في عدة محافظات. وتوزعت هذه القرارات ما بين دعم مشروعات الإسكان، وتوسيع خدمات البنية التحتية، وتطوير قطاعات التعليم، والمرافق الحيوية.

«الكلام بقى رسمي».. مدبولي يعلن 9 قرارات جديدة بينها تخصيص أرض أملاك دولة اليوم في الجريدة الرسمية

جاء القرار الأول رقم 3264 لسنة 2025 ليخصص قطعة أرض تبلغ مساحتها 4664 مترًا مربعًا من أملاك الدولة الخاصة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لإقامة مشروع سكني جديد بشكل مجاني، ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير المساكن لمحدودي الدخل.

أما القرار الثاني رقم 3265 لسنة 2025 فقد نص على تخصيص مساحة قدرها 544 مترًا مربعًا تقع على الممشى السياحي بطريق الخارجة–أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم منحها لمديرية الأوقاف لاستخدامها في تقنين أوضاع مسجد إمام المرسلين، إضافة إلى إنشاء دار مناسبات خدمية تتبع المسجد، بما يدعم الأنشطة المجتمعية والدينية.

وفي سياق مشروعات البنية التحتية، وافق رئيس الوزراء في القرار الثالث رقم 3266 لسنة 2025 على تخصيص 400 متر مربع بقرية بني هاشم التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إقامة محطة رفع جديدة للصرف الصحي لخدمة سكان المنطقة وتحسين الصحة العامة.

كما صدر القرار الرابع رقم 3267 لسنة 2025 ليخصص 438 مترًا مربعًا من الأراضي، تبرع بها أحد الأهالي بقرية القن بمحافظة كفر الشيخ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من أجل إنشاء محطة رفع جديدة للمساهمة في تحسين خدمات الصرف الصحي بالقرية.

وضمن المشروعات القومية، نص القرار الخامس رقم 3280 لسنة 2025 على اعتبار مشروع محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموافقة على الاستيلاء بشكل مباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه، ما يؤكد اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية في المدن الرئيسية.

القرار السادس رقم 3281 لسنة 2025 تناول تعديل الخريطة المساحية والكشوف الخاصة بمشروع كوبري الذراع البحري على الطريق الدولي الساحلي عند الكيلو 21 في الإسكندرية، بعد استبدالها بالخرائط والمرفقات الأحدث، واستمرار اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.

وفي ضوء إتاحة المزيد من الأراضي للمشروعات السكنية، أقر القرار السابع رقم 3282 لسنة 2025 نزع ملكية أرض منطقة المدابغ النموذجية بحي الخليفة في القاهرة والتي تضم 14 وحدة إنتاجية، بهدف توفير مساحة لمشروع إسكان اجتماعي وإسكان للشباب، مع منح الحق في الاستيلاء المباشر لتنفيذ الأعمال بسرعة.

أما قطاع التعليم، فقد حظي باهتمام كبير من خلال القرار الثامن رقم 3594 لسنة 2025 والذي تضمن تخصيص 5000 متر مربع بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة مصرية يابانية وفق أحدث النظم التعليمية، فيما نص القرار التاسع رقم 3595 لسنة 2025 على تخصيص 2100 متر مربع في نفس المنطقة لإقامة مدرسة جديدة للتعليم الأساسي مجانًا.

تعكس هذه القرارات مجتمعة حرص الحكومة على دعم القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.