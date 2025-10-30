حماة الوطن: نقدم نوابا يحملون هموم المواطن والمال السياسي غير موجود

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن مصر تشهد في هذه المرحلة مفترق طرق سياسي وتنموي كبير، مؤكدًا أن الحملات التي تستهدف العملية السياسية المصرية لا تختلف عن محاولات مستمرة للنيل من الدولة ومؤسساتها، خاصة في الدول النامية، على عكس ما يحدث في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي لا تُثار حول انتخاباتها مثل هذه المزاعم.

وأوضح سليمان في تصريح لـ اليوم السابع أن المال السياسي غير موجود في الانتخابات ، وأن الدولة المصرية بما تملكه من مؤسسات راسخة وقيادات وطنية واعية، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، استطاعت أن تحمي البلاد من الانزلاق في الفوضى رغم حملات التشكيك التي تستهدفها على الدوام.

وأضاف أن مصر ليست دولة صغيرة يمكن أن تُدار أو تُوجَّه من الخارج، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يعمل في نسق تنموي منسجم مع رؤية القيادة السياسية، إيمانًا منه بأن العمل الحزبي الحقيقي لا ينفصل عن مسار التنمية والبناء الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد المتحدث باسم الحزب أن حماة الوطن حزب جماهيري بالأساس، يتواجد في الشارع ويعمل بين المواطنين، ويتبنى قضاياهم بشكل مباشر. وقال: "نحن لا نعيش في المكاتب أو خلف الشاشات، بل في الميدان وسط الناس، نستمع إليهم ونتفاعل مع همومهم وننقلها إلى البرلمان والحكومة بحثًا عن حلول حقيقية".

وأشار سليمان إلى أن نواب الحزب يمثلون نموذجًا للأداء الوطني المسؤول، فهم متواجدون دائمًا بين أبناء دوائرهم، يعملون على تلبية احتياجات المواطنين من خلال جهود تشريعية وخدمية متكاملة، ويقدمون مقترحات عملية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.

وأضاف أن الحزب يضع آلية دقيقة لتقييم أداء نوابه في البرلمان، لضمان استمرار التميز والانضباط في العمل النيابي، إلى جانب متابعة مستمرة لأداء الكوادر الحزبية في المحافظات. كما أكد أن الحزب بدأ بالفعل في اختيار مرشحيه للانتخابات المقبلة بعناية، وفق معايير الكفاءة والانتماء والقدرة على تمثيل المواطنين بصدق.

وأكد أن حزب حماة الوطن سيظل شريكًا رئيسيًا في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، وأنه سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تعزيز استقرار البلاد وترسيخ مؤسساتها، مؤكدًا أن العمل الحزبي الوطني يجب أن يكون أداة للبناء لا للهدم، وأن المشاركة السياسية هي الطريق الأمثل لحماية مكتسبات الدولة المصرية.