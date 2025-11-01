المصريون يحتفلون في السعودية بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 11:32 مساءً - احتفل أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بافتتاح المتحف المصرى الكبير اليوم، حيث حرصوا على إقامة عرض بالأزياء الفرعونية ، في مقر المكتب الثقافي المصرى بالرياض، ورفع المشاركون العلم المصرى تعبيرا عن فرحتهم وفخرهم بهذا الصرح العملاق.

مشاركة رسمية سعودية فى افتتاح المتحف المصري الكبير

شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودى ممثلا عن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى في حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما شارك ولى عهد مملكة البحرين ووزير الدولة عصام بن سعيد في حفل الافتتاح.

وقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قرينته بهذه المناسبة الجليلة؛ معربين عن بالغ سعادتهما للمشاركة في هذا الحدث التاريخى.

وجدد السفراء تعبيرهم عن مشاركتهم المصريين هذه الفرحة الكبيرة، حيث نشر السفير حمد الزعابى سفير دولة الإمارات ، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، صورة له من أمام أهرمات الجيزة، عبر حسابه على منصة X، وكتب في تعليقه عليها: "ساعات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، بدأت صباحي بإفطار بلدي أمام أعظم رموز الحضارة الإنسانية.. الأهرامات، لحظة تُذكرنا أن مصر لا تعرض التاريخ فقط بل تعيشه كل يوم".