وكالة الأنباء الفرنسية: «ألعاب نارية وطائرات ترسم الفرعونية في السماء.. مصر تحتفل بافتتاح المتحف الكبير» (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 11:32 مساءً - أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة، وشكّلت الطائرات بدون طيار لوحات ضوئية تحمل رموزًا وأشكالًا فرعونية، خلال حفل فخم أقامته مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير بعد سنوات من التأخير.

وشهد الحفل عرضًا بصريًا ضخمًا أبهر الحضور، حيث ظهرت في السماء صور الأهرامات والآلهة المصرية القديمة في مشهد عكس المزج بين التكنولوجيا الحديثة والتراث المتجذر منذ آلاف السنين.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الاحتفال جاء ليعلن أخيرًا افتتاح ما يوصف بأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، في خطوة تراهن عليها مصر لدعم السياحة الثقافية وجذب ملايين الزوار خلال السنوات المقبلة.