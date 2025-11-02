نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الفيوم ونائب وزير الاتصالات يناقشان خطط التعاون المشترك في تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة واستراتيجية تحويل المحافظة إلى رقمية في المقال التالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة الفيوم في تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي الجهات ذات الصلة بالمحافظة، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات.

مناقشة خطة التطوير المؤسسي الرقمي

تناول اللقاء، مناقشة خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، والتي تشمل مشروع تنميط التطبيقات والأنظمة الرقمية بالمحافظة، ومشروع الدعم الفني لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة والمديريات التابعة، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات والمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، إضافة إلى مشروع تعزيز الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من خلال منصة "حكايتنا"، بما يسهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

تقدير جهود وزارة الاتصالات في بناء مصر الرقمية

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مثمنًا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات ورقمنة الخدمات والمؤسسات الحكومية، وكذلك برامج بناء القدرات الرقمية للعاملين، ومبادرات نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأكد المحافظ أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة ستسهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعمل على تحسين حياة المواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود في تطوير الأداء الحكومي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيًا، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري.

الربط بين قواعد البيانات ودعم اتخاذ القرار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن الربط بين قواعد البيانات والمنظومات المعلوماتية بالدولة يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وإيجابية لدعم اتخاذ القرار، وتحديد المشروعات الأكثر أولوية وفقًا للموارد المتاحة، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح خطط التطوير المؤسسي الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وتعزيز الإدارة المتكاملة والفعالة للموارد.

خطة الوزارة لدعم الرقمنة في المحافظات

من جانبها، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، خطة الوزارة لدعم المحافظات في مجال الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي، بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية ويحافظ على موارد الدولة ويُعظم الاستفادة منها، من خلال تطبيقات محلية ناجحة تم تطويرها بواسطة إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بعدد من المحافظات المصرية.

وأوضحت أن الوزارة قامت بإعداد حصر شامل للتطبيقات الرقمية المنفذة بالمحافظات وتصنيفها وفقًا لاحتياجات كل محافظة، تمهيدًا لعمل منظومة تبادل للتطبيقات المتميزة وتعميم النماذج الناجحة في باقي المحافظات.

تعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

كما استعرضت نائب الوزير أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية بمشروعات التعاون بين الوزارة ومحافظة الفيوم، مؤكدة أن التعاون مستمر لتحقيق الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي الشامل بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، إلى جانب تعزيز الاستخدام التنموي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات.

تأكيد التعاون لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الفيوم لتعميم التجارب الرقمية الناجحة، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.