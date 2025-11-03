نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تعلن موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، في إطار خطتها لتسهيل الإجراءات على أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء الفريضة.

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة خلال فترة تلقّي الطلبات لضمان إنهاء الإجراءات بسلاسة ودقة.

إجراءات قرعة حج الجمعيات الأهلية

تستعد الوزارة لإجراء القرعة الإلكترونية المركزية عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لاختيار الأسماء الفائزة من بين المتقدمين في جميع المحافظات.



ومن المقرر أن يتم اختيار الحجاج وفق نسبة وعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، وبحسب المستويات المتاحة لبرامج الحج، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لضمان تقديم خدمات متكاملة للحجاج الفائزين.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية

ستُجرى القرعة الإلكترونية العلنية منتصف شهر نوفمبر المقبل، بحضور ممثلين عن كل محافظة، وذلك لتحقيق الشفافية والعدالة في عملية اختيار الحجاج.

كما سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة بنوعيها:

الحجاج الأساسيون (أصلي)

قائمة الاحتياطي بنسبة 30%

وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، والموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إضافة إلى نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية بجميع المحافظات.

جهود وزارة التضامن لتيسير إجراءات الحج

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير منظومة حج الجمعيات الأهلية، بهدف توفير خدمات متميزة للحجاج، وضمان تحقيق أعلى درجات التنظيم والأمان، بدءًا من مرحلة تقديم الطلبات وحتى العودة إلى أرض الوطن.