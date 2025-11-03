نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر يبحث مع وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية تفعيل الشراكة الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الزخم المتزايد فى العلاقات المصرية اليابانية، عقد السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، إجتماعًا مع السيدة "أَيانو كونيميتسو"، وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية، التي عبّرت عن تطلعها لزيارة القاهرة كمبعوثة خاصة لدولة رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" للمشاركة في الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، ناقلةً تحيات رئيسة الوزراء ومعبّرة عن اعتزاز بلادها بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر، حيث أشارت إلى أن زيارتها للقاهرة ستكون الأولى التى تقوم بها خارج اليابان منذ توليها المنصب.

من جانبه، أشاد السفير "الإتربى" بمستوى المشاركة اليابانية غير المسبوق في حفل افتتاح المتحف، والذي يشمل أربعة وفود رفيعة المستوى تمثل القصر الإمبراطوري والحكومة ومحافظة طوكيو ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس مكانة اليابان كشريك استراتيجي وممول تنموى رئيسي لهذا المشروع الثقافي الأضخم في العالم. كما أعرب عن تطلع السيد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى للمباحثات التى سيعقدها مع الوزيرة اليابانية فى القاهرة من أجل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والمعلنة عام 2023.

كما أوضح السفير المصرى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي مع اليابان يعد أولوية لمصر، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تشهدها مصر والتى تتيح فرصًا واعدة للشركات اليابانية للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وهو أمر يتطلب العمل من الجانبين على تشجيع الشركات اليابانية على الإستفادة منه.

تناول الاجتماع كذلك مستجدات الوضع الإنساني في غزة، حيث أثنت وزيرة الدولة البابانية على الدور المصرى فى وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار، حيث دعا السفير المصرى إلى مشاركة يابانية فاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في مصر حول التعافى المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما رحبت به الوزيرة اليابانية مؤكدةً رغبة بلادها في المساهمة بفعالية في تلك الجهود.