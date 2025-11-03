نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سبيكة الذهب بالمصنعية اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 يشهد تراجعًا طفيفًا في الصاغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، مع تسجيل تغييرات طفيفة في أسعار الجرام عيار 24 المستخدم في صناعة السبائك. ويأتي هذا التذبذب في ظل متابعة الأسواق لحركة الأونصة عالميًا وتقلبات العرض والطلب في السوق المحلي.

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC بوزن جرام واحد نحو 6299 جنيهًا شاملًا المصنعية، بينما سجلت سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام نحو 15560 جنيهًا، وسعر السبيكة بوزن 5 جرامات وصل إلى 30995 جنيهًا، أما سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات فقد بلغت نحو 61960 جنيهًا. ووصل سعر السبيكة بوزن 20 جرامًا إلى 123880 جنيهًا، في حين سجلت سبيكة الذهب بوزن 50 جرامًا 309550 جنيهًا، وبلغ سعر السبيكة بوزن 100 جرام نحو 618900 جنيه.

وأوضح حسام العجمي، خبير أسواق الذهب في مؤسسة جولد بيليون، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء السبائك للاستثمار، خاصة مع توقعات بارتفاع الأسعار من جديد في الفترة المقبلة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.

وأشار العجمي إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من الحذر والترقب، إذ يعتمد اتجاه الأسعار في الأيام القادمة على تحركات سعر الدولار وتغيرات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الذهب لا يزال أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 42،680 جنيهًا للبيع، و42،400 جنيه للشراء.

أما سعر أوقية الذهب عالميًا فسجل 4006.34 دولارًا للبيع، و4005.97 دولارًا للشراء، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية.

وتتراوح تكاليف المصنعية والدمغة في محلات الصاغة المصرية بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار والشكل الفني للمشغولات الذهبية. وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام، كما تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

بهذا التراجع الطفيف، يواصل الذهب حركته المتذبذبة في السوق المحلي، وسط ترقب المستثمرين لأي تغييرات جديدة في الأسعار العالمية أو المحلية خلال الأيام المقبلة.