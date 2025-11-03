نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.. تراجع عيار 21 بعد ارتفاع الصباح في المقال التالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا في ختام التعاملات، بعد موجة ارتفاع خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بقيمة بلغت نحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 6125.71 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5360 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا في السوق المصري، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 4594.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC بوزن جرام واحد نحو 6299 جنيهًا شاملًا المصنعية، بينما سجلت سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام نحو 15560 جنيهًا، وسعر السبيكة بوزن 5 جرامات وصل إلى 30995 جنيهًا، أما سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات فقد بلغت نحو 61960 جنيهًا. ووصل سعر السبيكة بوزن 20 جرامًا إلى 123880 جنيهًا، في حين سجلت سبيكة الذهب بوزن 50 جرامًا 309550 جنيهًا، وبلغ سعر السبيكة بوزن 100 جرام نحو 618900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، فقد سجل نحو 42880 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار المحلية والعالمية خلال اليوم.

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين نحو 4021 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية وتحركات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 42،680 جنيهًا للبيع، و42،400 جنيه للشراء.

أما سعر أوقية الذهب عالميًا فسجل 4006.34 دولارًا للبيع، و4005.97 دولارًا للشراء، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية.

وتتراوح تكاليف المصنعية والدمغة في محلات الصاغة المصرية بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار والشكل الفني للمشغولات الذهبية. وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام، كما تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

بهذا التراجع الطفيف، يواصل الذهب حركته المتذبذبة في السوق المحلي، وسط ترقب المستثمرين لأي تغييرات جديدة في الأسعار العالمية أو المحلية خلال الأيام المقبلة.