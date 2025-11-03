طارق مخلوف الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة: نسبة مشاهدة افتتاح المتحف المصرى فاقت المليار مشاهدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - قال طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات خاصة لبرنامج في حتة دنيا تقديم دنيا صلاح عبد الله على ميجا إف إم، حول افتتاح المتحف المصري الكبير، إنه يبارك للشعب المصري على افتتاح المتحف المصرى الكبير، والحدث العظيم الذي شاهده العالم كله وتحدث عنه.

وأضاف طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "التحضيرات لافتتاح المتحف المصري الكبير كانت على قدم وساق منذ شهور طويلة، من خلال المتابعة اليومية والأسبوعية من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء، وكان العمل أشبه بخلايا نحل بذلت الوقت والجهد المستمر حتى يظهر الافتتاح بالشكل اللائق".

وأكمل طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، " كل أجهزة الدولة عملت مجهودا غير طبيعي فى التحضيرات، وتضافرت جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بتناغم وتنسيق تام، مثل وزارات السياحة والأثار، والطيران المدنى، والخارجية والداخلية، والتنمية المحلية والثقافة".

وأضاف طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذلنا مجهودا خرافيا الناس كلها لمسته، ورغم كل هذا الجهد لم يشعر المواطن بأي صعوبات أو مشاكل في الطرق وخط سير الحياة اليومية، ولم يواجه أي مشاكل أمنية.

وأكمل لدينا آلاف ساعات التصوير لم يشعر بها أحد داخل مصر، ومئات ساعات التصوير خارج مصر في ٦ قارات.

وأكمل طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان هناك خلية نحل تتابع وتراقب كل تفصيلة بصفة دورية على مدار شهور.

تحضيرات افتتاح المتحف المصري الكبير بدأت من شهر مارس

واستطرد ، بدأنا التحضيرات منذ شهر مارس الماضي، وكان الافتتاح من المفترض أن يكون بشهر يوليو، ثم تم تأجيله نظرا للحرب على غزة وأجمل ما في الافتتاح أنه جاء بعد النجاح السياسي الكبير الذي توجته مصر بقمة السلام في شرم الشيخ، واتفاق وقف إطلاق النار، مما رفع معنويات الشعب المصري، وجعله فخورا ببلده وقيادتها، وأصبح الشعب مستعدا للاحتفال.

وأضاف طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتبارها الجهة المنظمة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أعلنت قبل الافتتاح عن إهداء ترددات نقل الحدث لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية، وفضلنا المصلحة العليا وإظهار عظمة الدولة المصرية أمام العالم كله على أي مكاسب مادية وهناك ٦ آلاف قناة وموقع مصري وعربي وعالمي، أخذوا مننا حقوق نقل افتتاح المتحف المصري الكبير، وفاقت نسبة المشاهدة فوق المليار مشاهدة، وكان من الممكن أن نحقق من وراء هذه النسبة مكاسب طائلة شأن كل دولة تستغل أي حدث على أرضها، مثل حقوق نقل كأس العالم والأولمبياد وغيرها، و كان هدفنا أن الحدث يتشاف على مستوى العالم بشكل أكبر، وفي نفس الوقت عارفين إنه هيعود بالدخل الكبير على السياحة في مصر بقدر أكبر من كل التوقعات.

مصر على الطريق الصحيح وبالرغم من إن بعض الناس تحدثت عن وجود بعض الأخطاء

واختتم طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حديثه بأن ردود الأفعال في وسائل الإعلام العالمية، ومن القادة والزعماء والمسؤولين، أثبتت أن قرار إهداء حقوق البث كان في محله، وأن مصر على الطريق الصحيح وبالرغم من إن بعض الناس اتكلمت عن وجود بعض الأخطاء في العرض التليفزيوني للافتتاح، إلا إن المردود الإيجابي محليا وعربيا وعالميا كان أكبر بكتير، ووارد طبعا حدوث بعض الأخطاء في أي حتة فى الدنيا و كان فيه انبهار وتأثير إيجابي تجلى على أغلب المنصات والوسائل والقنوات فى العالم تجاه الحفل، سواء من الشعوب أو وسائل الإعلام العالمية، ومن المسؤولين العالميين ومسؤولين المتاحف.

حفل افتتاح المتحف المصري أعاد الصورة الحقيقية لمصر

وأكمل، طارق مخلوف العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حفل الافتتاح أعاد الصورة الحقيقية لمصر، وقدرتها على إبهار العالم، والمنتج اللى كنا بنسوّق له فى الافتتاح كان أقوى من أي سلبيات وأثبتنا للعالم كله إن عندنا القدرة التامة، على الاحتفاظ بالآثار بتاعتنا وحمايتها بشكل أفضل من أي حد تاني، والنهارده لينا الحق نفخر أكتر بحضارتنا المصرية وتاريخنا.