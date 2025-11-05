نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قرغيزيا: نهدف لربط شبكة السكك الحديدية بقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، عن خطة طموحة تستهدف إنشاء خط سكة حديد يربط الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، معربًا عن تطلعه لربط هذا المشروع الضخم بشبكة السكك الحديدية الدولية عبر قناة السويس، بما يفتح مسارات جديدة للنقل تربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

مشروع لربط آسيا بالعالم عبر مصر

أكد الرئيس جاباروف أن الربط المقترح عبر قناة السويس سيمنح قرغيزستان والدول المجاورة وصولًا استراتيجيًا إلى طرق التجارة الدولية، ويعزز دور مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد خطوة نوعية لدعم حركة التجارة بين آسيا الوسطى والقارة الأفريقية وأوروبا، في ضوء ما توفره مصر من بنية تحتية قوية وطرق بحرية وبرية عالمية.

لجنة حكومية مشتركة لتعزيز التعاون

كشف الرئيس القيرغيزي عن توقيع اتفاقية ثنائية لتأسيس لجنة حكومية مشتركة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

واقترح عقد أول اجتماع للجنة في العاصمة بيشكيك، بهدف وضع خطة عملية للمشروعات الهامة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته للقاهرة.

التعاون في قطاع السياحة وتبادل الخبرات

وأوضح جاباروف أن حكومة بلاده تولي أهمية متزايدة لتطوير التعاون مع مصر في مجال السياحة، مؤكدًا الاستعداد لتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز من حركة السياحة بين البلدين.

وأشار إلى أن قرغيزستان تمتلك مقومات سياحية مميزة، تشمل الطبيعة الجبلية والبحيرات، وتطمح إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في إدارة المقاصد والخدمات السياحية.

شراكات في الخدمات المصرفية والتحول الرقمي

أكد الرئيس القرغيزي استعداد بلاده لتطوير التعاون في الخدمات المصرفية المبنية على التمويل الإسلامي، في ضوء زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات داخل قرغيزستان.

كما كشف خطوات جادة تتخذها الحكومة نحو التحول الرقمي وتقنيات الأصول الافتراضية، معلنًا عن إطلاق عملة رقمية مستقرة قريبًا، لتكون ضمن المنظومة الاقتصادية الرقمية الجديدة في البلاد.

دعوة مفتوحة لرواد الأعمال المصريين

وجّه الرئيس جاباروف دعوة مباشرة لرواد الأعمال المصريين للمشاركة في مشاريع التحول الرقمي داخل قرغيزستان، مؤكدًا استعداد حكومته لتبادل الخبرات وتوفير الدعم لنجاح المشاريع الرقمية المشتركة.

وأشار إلى أن التعاون في مجالات التكنولوجيا والرقمنة يمثل مستقبل الشراكة بين البلدين، وأن مصر تمتلك خبرات متقدمة في هذا القطاع.