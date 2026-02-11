"السحر اللي في مطبخك!!".. عشبة سحرية للقضاء على التجاعيد واستعادة شباب البشرة!!.. موجودة في كل بيت

الرياض - كتبت رنا صلاح - العناية بالبشرة ليست مجرد رفاهية بل ضرورة للحفاظ على مظهر صحي وشاب، ورغم انتشار المنتجات التجميلية فإن الحل الحقيقي يكمن في الطبيعة، ومن بين الأعشاب الفعالة التي لا يعرف الكثيرون فوائدها للبشرة هو الزعتر، فهو ليس مجرد مكون للطهي بل يحتوي على عناصر مذهلة تجدد البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية.

فوائد الزعتر للبشرة ومحاربة التجاعيد

يحتوي الزعتر على مزيج غني من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين ب، الزنك، والنحاس، مما يجعله مكونًا رائعًا للعناية بالبشرة، فهو يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساهم في تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الشوائب مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية.

طريقة تحضير وصفة الزعتر للعناية بالبشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

ملعقتان كبيرتان من شاي بذور الشمر

نصف كوب ماء مغلي

عصير نصف ليمونة

طريقة الاستخدام:

ضعي الزعتر وبذور الشمر في وعاء

أضيفي الماء المغلي وقلبي جيدًا

أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط طوال الليل

في الصباح قومي بتصفية الخليط واحتفظي بالسائل

نظفي وجهك جيدًا ثم ضعي قطنة مبللة بالمحلول على بشرتك لمدة 15 دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبيه

هذه الوصفة ستجعلك تلاحظين فرقًا واضحًا في بشرتك خلال فترة قصيرة، فهي تمنحك النضارة والشباب دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن