ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:23 صباحاً -

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في القارة السمراء، ويقام فى السادسة مساء غداً السبت على ستاد هيئة قناة السويس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مجموعة الزمالك

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية، والتي تضم فرق كل من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز 10 نقطة

2 - الزمالك 8 نقاط

3 - المصري 7 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط

حكام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذى تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.