مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونجو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - تعرب جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة ٢٣ مارس، باعتباره خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز إجراءات بناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وتؤكد مصر دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتثمن مصر الجهود التي بذلتها الأطراف الاقليمية والدولية من أجل التوقيع على مراجع الاسناد، وتشدد على أهمية التنفيذ الكامل والصادق لبنود مراجع الاسناد، بما يمهد إلى وقف دائم للأعمال العدائية ويدعم مسار المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما تجدد مصر التزامها بدعم جهود الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية ذات الصلة الرامية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى