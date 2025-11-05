الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض “من قلب القرية” الذي تنظمه جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، ضمن برنامج “الصداقة” لتحسين سبل العيش والفرص الاقتصادية، في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

محافظ المنيا يفتتح معرض "من قلب القرية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي يضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات والإكسسوارات والمنتجات الخشبية، حيث أشاد بجودة المعروضات وتنوعها، وحرص على شراء عدد من المنتجات دعمًا للأسر المشاركة، مؤكدًا أهمية التوسع في الإنتاج وتطوير مهارات التسويق وخلق أسواق تنافسية مستدامة.

من جانبها، أوضحت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن المعرض يضم 38 مشروعًا من الأسر والشباب، من بينها 29 للسيدات، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات المدعومة من الهيئة وصل إلى 250 مشروعًا بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة ودعم حق الأطفال في التعليم والحماية.