بدء ضربات ترجيح مباشرة في مواجهات السوبر المصري فى حال إنتهاء الوقت الأصلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري ، ان مباريات السوبر المصري ستشهد اللجوء مباشرة لركلات لترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ، ماعدا المباراة النهائية ستشهد وقت إضافي حال التعادل.

محاضرة عبد الرؤوف للاعبى الزمالك

وشرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، ‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك لبطولة السوبر

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.