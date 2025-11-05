المتحدث باسم وزارة التعليم: مراجعة التقييمات من 3 معلمين غير صحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:39 مساءً - قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يتم تداوله على بعض الصفحات حول مراجعة التقييمات من قبل 3 معلمين غير صحيح تماما والآليات المتبعة كما هى بدون تغيير

استمرار التقييمات الأسبوعية للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار التقييمات الأسبوعية للطلاب لمعرفة مستواهم التحصيلى والعلمى بشكل يومى، مضيفة أن المدارس تطبق التقييمات بشكل منتظم.

توزيع درجات التقييمات من امتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات أعمال السنة في الصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى الجديد.. كالتالي: امتحان الفصل الدراسى الواحد 30% - اختبار شهرى 1 بنسبة 15% اختبار شهرى 2 بنسبة 15% - السلوك والمواظبة 10% كشكول الحصة والواجب 15% التقييم الأسبوعى 15%.

رابط التقييمات الأسبوعية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم عن رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى للاطلاع على محتوى وشكل التقييمات.

https://studentbooks.moe.gov.eg/

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بالاطلاع على التقييمات الأسبوعية للمرحلة الثانوية للصفين الأول والثانى الثانوى من الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على البوابة الإلكترونية.

اختيار المرحلة الثانوية.

اختيار الصف الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار المادة.

اختيار نوعى المحتوى «كتاب مدرسى، تقييمات».

تظهر لك التقييمات.