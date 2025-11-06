نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد خالد العناني رسميًا مديرًا عامًا لمنظمة «اليونسكو» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد العناني، بعد اعتماده مديرًا عامًا لمنظمة «اليونسكو» رسميًا، قال: «أتعهد، وبالتعاون مع جميع الدول الأعضاء وشركائنا، ببناء يونسكو للغد – يونسكو من أجل الشعوب».

وأضاف العناني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس: «يدًا بيد، سنتعاون معًا لجعل هدفنا المشترك أكثر إشعاعًا وتأثيرًا».

وتحت عنوان «يونسكو من أجل الشعوب – المسيرة مستمرة»، أشار العناني إلى أنه شرف بانتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قِبل المؤتمر العام، متوجهًا بخالص التقدير والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء على الثقالغالية التي منحوها له وعلى روح الوحدة التي كانت وراء هذا القرار الجماعي.

وعبر عن شكره العميق لفريق حملته ولعائلته ولكل من دعموه خلال هذا المشوار الطويل، ولفت إلى أنه زار 65 دولة خلال 31 شهرا، والتقى بأشخاص مميزين، وشهد بنفسه الأثر العميق للثقافة والمعرفة والحوار في تقدم الشعوب.

وتابع: «لقد كانت هذه الحملة المحطة الأسمى والأكثر ثراءً في حياتي، ولكل من يؤمن بأن الحوار والتفاهم هما الطريق إلى السلام: فلنواصل هذه الرحلة معًا.. فلننتقل إلى مسيرة العمل الآن».