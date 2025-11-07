نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء توسعات مصنع "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر: توطين الصناعة ورفع المكون المحلي إلى 81% وخطة للتصدير إلى 35 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر: توطين الصناعة ورفع المكون المحلي إلى 81% وخطة للتصدير إلى 35 دولة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية بمدينة بدر، بحضور عدد من الوزراء والسفير الفرنسي بالقاهرة، وعدد من قيادات الشركة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه التوسعات يمثل خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات القطاع الصناعي المصري، وتعكس الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار بمصر.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بدعم الصناعات التكنولوجية المتطورة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتسهم في تعزيز القدرات التصديرية ودعم الاقتصاد الوطني.

"شنايدر إلكتريك": زيادة المكون المحلي إلى 81% وخطة للوصول إلى 85%

خلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس أردا تشيمن، مدير مصنع "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لتنفيذ التوسعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي ارتفعت من 55% عام 2021 إلى 81% عام 2024، مع خطة للوصول إلى 85% خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن 50% من إنتاج المصنع مخصص للتصدير إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.

مصنع صديق للبيئة بشهادة "صفر انبعاثات كربونية"

استمع رئيس الوزراء لعرض حول خطة الاستدامة البيئية بالمصنع، حيث أكد مدير المصنع أن "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وحصلت على شهادة صفر انبعاثات كربونية.

ويتم تلبية 20% من احتياجات المصنع من الطاقة عبر الألواح الشمسية، بينما يعتمد في الباقي على مصادر الطاقة المتجددة.

كما يعمل المصنع على خفض استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بعبوات قابلة لإعادة التدوير، مع هدف الوصول إلى 50% من المواد الخضراء في منتجاته، بعدما حقق نسبة 35%.

تدريب الكوادر المحلية وتصدير العمالة الماهرة

تفقد رئيس الوزراء مركز تدريب الفنيين داخل المصنع، الذي يُعد نموذجًا لتأهيل الكفاءات المصرية في مجالات التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

وأوضح مدير المصنع أن المركز يقدم برامج تدريبية عالمية المستوى تم توطينها داخل مصر، بهدف تدريب 500 مهندس وفني بحلول عام 2026، بالإضافة إلى تدريب طلاب مدارس التعليم الفني، وتوفير التدريب للشركات الخارجية.

وأكد أن المصنع أصبح منصة لتصدير العمالة الفنية الماهرة إلى الخارج، مما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتدريبي إقليمي.

استثمارات وشراكات استراتيجية في قطاع الطاقة

من جانبه، استعرض سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، حجم استثمارات الشركة في مصر، التي بلغت 320 مليون يورو منذ دخولها السوق المصرية قبل 37 عامًا.

وأشار إلى أن الشركة ساهمت في مشروعات تطوير مراكز التحكم الذكية بشبكة الكهرباء المصرية بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باستثمارات تجاوزت 9 مليارات جنيه على مرحلتين.

كما شاركت الشركة في مشروعات قومية كبرى مثل المتحف المصري الكبير، ومشروع الدلتا الجديدة، ومتحف مراكب الملك خوفو الحاصل على جائزة أفضل مشروع للطاقة الذكية في العالم عام 2023.

صورة ختامية ورسالة دعم من رئيس الوزراء

وفي ختام الزيارة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع العاملين والمهندسين بالمصنع، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس قوة الصناعة الوطنية وتكاملها مع الاستثمارات الأجنبية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية المنتج المصري عالميًا.