نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج غدًا الجمعة.. والسفارات تستعد لاستقبال الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، لتكون نيوزيلندا أولى الدول التي فتحت لجانها أمام الناخبين نظرًا لفارق التوقيت، إيذانًا ببدء الاستحقاق الانتخابي الأبرز هذا العام.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025.. البداية من نيوزيلندا

ويستمر التصويت للمصريين بالخارج على مدار يومين فقط، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة في بيانها أن اللجان بالخارج استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين، مع توفير التيسيرات كافة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، والتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية بالإجراءات المنظمة للعملية، بما يكفل النزاهة والشفافية.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025.. البداية من نيوزيلندا

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة سير عملية التصويت في الخارج لحظة بلحظة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تتوالى عملية التصويت تباعًا في باقي الدول حسب فروق التوقيت، على أن تُغلق اللجان أبوابها مساء غدٍ الجمعة، تمهيدًا لبدء تصويت المصريين بالداخل الأسبوع المقبل.