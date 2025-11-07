رئيس الوزراء: مصنع جديد للفلاتر بطاقة 15 مليون فلتر سنويًا لدعم الصناعة المحلية وتوطين المكون المصري

أحمد جودة - القاهرة - إنتاج ضخم لخدمة السوق المحلي والصناعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفلاتر بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية، في خطوة تعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويُعد هذا المصنع من المشروعات الصناعية الرائدة التي تسهم في خدمة القطاع الصناعي ككل، وتدعم رؤية الدولة في توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

التزام بمعايير الاستدامة البيئية والجودة العالمية

اعتمد المصنع في إنشائه على مبادئ الاستدامة البيئية من خلال تقنيات موفرة للطاقة، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مختلف مراحل الإنتاج.

كما يضم المصنع معملًا متطورًا لاختبار الجودة لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يضمن إنتاج فلاتر تتمتع بجودة تنافسية تضاهي المنتجات العالمية.

دعم شعار "صُنع في مصر" وتعزيز الاقتصاد الوطني

يُعد المصنع نموذجًا ناجحًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة يُصنع بأيدٍ مصرية وفقًا للمعايير الدولية، ليعكس تكامل دور القطاع الخاص مع جهود الدولة في دعم شعار "صُنع في مصر".

ويمثل المشروع نقلة نوعية من مرحلة الاستيراد إلى التصنيع ثم التصدير، بما يحقق أهداف الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.