انتخابات مجلس النواب.. بدء عملية فرز الأصوات فى سفارة مصر بالرياض عقب غلق باب التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 11:32 مساءً -

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين فى مقر السفارة المصرية بالرياض، وذلك عقب غلق لجان التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالخارج والتى بدأت صباح أمس الجمعة واستمرت يومين .

ومن جانبه، أشاد السفير ياسر هاشم، القنصل المصري بالرياض، بالإقبال التاريخي والكثافة التصويتية غير المسبوقة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج. ووصف السفير هاشم المشهد بأنه "ملحمة وطنية كبيرة" تعكس روح الانتماء والوطنية لدى المصريين.

كثافة الإقبال.. وتمثيل لكل الطوائف

أوضح السفير هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن العملية الانتخابية منذ اليوم الأول شهدت كثافة "غير متوقعة" من الناخبين، مؤكداً أن المصريين في السعودية يشكلون الآن ملحمة كبيرة من الوطنية وروح الانتماء إلى الوطن. وأشار إلى أن المشاركة لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت تمثيلاً من كل المهن والطوائف، من أطباء ومهندسين وعمال، وحتى عمال المقاولات والزراعة، لا سيما من أبناء محافظات الصعيد التي تشملها المرحلة الأولى من الانتخابات، مما يعكس حرص الجميع على ممارسة حقهم الدستوري.

أكد القنصل العام أن الإقبال لم يتوقف واستمر بنفس الزخم حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للتصويت. وقال: "أنا الآن تنحيت جانباً لأتمكن من الحديث، لأننا ما زلنا نستقبل المواطنين حتى اللحظة". وأضاف أن بعض المواطنين قدموا من مناطق بعيدة جداً عن الرياض، تصل إلى 400 و500 كيلومتر، مدفوعين بحرص شديد على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وهو ما يجسد أسمى معاني الولاء للوطن.

رسالة للداخل وشكر للسلطات السعودية

اعتبر السفير ياسر هاشم أن هذا الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج هو بمثابة رسالة قوية إلى الداخل المصري، لتشجيع المواطنين في مصر على المشاركة وممارسة حقوقهم الانتخابية بنفس الحماس. وفي ختام حديثه، وجه الشكر إلى السلطات السعودية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير كل سبل الراحة والأمان لإنجاح العملية الانتخابية، مما ساهم في خروج هذا اليوم بصورة مشرفة.