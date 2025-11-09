الزمالك يخسر السوبر المصري للمرة التاسعة فى تاريخه.. 8 مرات أمام الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - خسر فريق الزمالك بطولة السوبر المصري للمرة التاسعة فى تاريخه بخسارته أمام الأهلى بهدفين دون رد سجلهما أشرف بن شرقى ومروان عطية.

الزمالك في النسخة الحالية شارك للمرة الـ13 في السوبر المصري، حقق اللقب 4 مرات (2 في الوقت الإضافي - 2 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 9 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلي "8 مرات".

أهداف مباراة الاهلى والزمالك

وصف الهدف الأول : فى الدقيقة 45 جاء الهدف من كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وصف الهدف الثانى : فى الدقيقة 72 اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى

هدف أشرف بن شرقى فى شباك الزمالك

هدف مروان عطية فى شباك الزمالك

تشكيل الأهلي في نهائي السوبر أمام الزمالك

- حراسة المرمى : محمد الشناوى

- خط الدفاع : محمد هانى - ياسر إبراهيم - ياسين مرعى - أحمد نبيل كوكا

- خط الوسط : مروان عطية - أليو ديانج - تريزيجيه

- خط الهجوم : زيزو - أشرف بن شرقى - جراديشار

وجلس على مقاعد البدلاء كل من، مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

ويتواجد خارج التشكيل تماماً كل من محمد مجدى أفشة لأسباب فنية و إمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري لعدم الجاهزية الفنية.

تشكيل الزمالك في نهائي السوبر أمام الأهلى

تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فاروق جعفر خط الهجوم: عمرو ناصر، شيكو بانزا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

نجح فريق الزمالك في حجز مقعده بالنهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما حسم فريق الأهلي تأهله بالفوز على سيراميكا بنتيجة (2-1).