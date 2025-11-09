رقصة توروب.. احتفالات مثيرة لنجوم الأهلى فى غرفة خلع الملابس "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من احتفالات فريقها فى غرفة خلع الملابس بالتتويج ببطولة السوبر المصري، والتى شهدت وصلة رقص من الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق، احتفالا بالتتويج بالبطولة الأولى مع المارد الأحمر.

ونجح الأهلي فى زيادة رصيده من ألقاب كأس السوبر المصري للرقم 16 بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

الأهلي في النسخة الحالية شارك للمرة الـ20 في السوبر المصري، حقق اللقب 16 مرة (8 في الوقت الأصلي - 4 في الوقت الإضافي - 4 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

أهداف مباراة الاهلى والزمالك

وصف الهدف الأول : فى الدقيقة 45 جاء الهدف من كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وصف الهدف الثانى : فى الدقيقة 72 اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى

نجح فريق الزمالك في حجز مقعده بالنهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما حسم فريق الأهلي تأهله بالفوز على سيراميكا بنتيجة (2-1).