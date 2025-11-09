توروب عن الفوز بالسوبر: فرحة اللقب الأول مع الأهلى لا توصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، سعادته بعدما تُوج بلقبه الأول مع الأهلي، خلال أسابيع قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق، وشدد على أن التتويج بالبطولات مع الأهلي كان هدفه الرئيسي قبل قدومه إلى مصر، موضحاً أن فرحة الفوز بأول لقب مع الأهلي لا توصف.



أول ألقاب توروب مع الأهلي



وأكد توروب عقب قيادته الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في نهائي بطولة كأس السوبر الذي أقيم في أبو ظبي وحصد اللقب، أنه كان يأمل في تحقيق أول لقب له مع الأهلي، وأنه سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز بعد أسابيع قليلة للغاية من توليه قيادة الفريق، مُتمنياً أن يحقق المزيد من البطولات في المستقبل.

وأوضح توروب أنه كان يعي جيدًا قبل توليه قيادة الأهلي مدى حجم وجماهيرية النادي الكبيرة، وكذلك مدى أهمية فوزه بجميع البطولات التي ينافس خلالها، لذلك يسعى بقوة للعمل على تحقيق نتائج مميزة في المباريات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على حصد جميع الألقاب المحلية والقارية.



الاهلي بطل السوبر المصري



توج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي. سجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.



حكم السوبر المصري



وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).