نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.. 14 محافظة و70 دائرة و1281 مرشحًا يتنافسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح الإثنين 10 نوفمبر 2025، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تمتد على مدار يومين، حيث تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة 9 صباحًا وتنتهي الساعة 9 مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها المرشحون على مقاعد البرلمان بالنظامين الفردي والقائمة. ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي 1281 مرشحًا، بينما تشمل القوائم الانتخابية قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وتشرف على العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، وقد تم تحديد 10893 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، منها 5606 لجنة فرعية بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية، لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وسهولة لجميع المواطنين.

محافظات المرحلة الأولى وعدد الدوائر والمرشحين

وجاءت المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى على النحو التالي:

الجيزة: 12 دائرة انتخابية، 152 مرشحًا.

الفيوم: 4 دوائر، 68 مرشحًا.

الوادي الجديد: 3 دوائر، 22 مرشحًا.

بني سويف: 4 دوائر، 102 مرشحًا.

المنيا: 6 دوائر، 145 مرشحًا.

أسيوط: 4 دوائر، 102 مرشحًا.

سوهاج: 8 دوائر، 177 مرشحًا.

قنا: 4 دوائر، 122 مرشحًا.

الأقصر: 3 دوائر، 51 مرشحًا.

أسوان: 4 دوائر، 59 مرشحًا.

البحر الأحمر: 3 دوائر، 11 مرشحًا.

الإسكندرية: 5 دوائر، 89 مرشحًا.

البحيرة: 9 دوائر، 210 مرشحًا.

مرسى مطروح: دائرتان، 13 مرشحًا.

وتغطي هذه المحافظات مختلف أنحاء الجمهورية، من شمال الدلتا إلى صعيد مصر وجنوبها، ما يتيح للناخبين فرصة اختيار ممثليهم في البرلمان بشكل متوازن.

مقرات اللجان وتنظيم التصويت

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية، لضمان توزيع منظم ومرن للمواطنين على اللجان الانتخابية.

كما تم تجهيز 5606 لجنة فرعية بالمرحلة الأولى لضمان سهولة وصول الناخبين إلى لجانهم، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية والصحية، وتوفير تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، مثل:

لجان بالدور الأرضي لتسهيل الوصول.

كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

بطاقات اقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

موظفين إرشاديين لتسهيل عملية التصويت.

ويتم متابعة سير العملية الانتخابية عبر غرف عمليات مركزية في المحافظات، لضمان انتظام التصويت ومعالجة أي كثافات أو مشكلات طارئة، كما يتم توفير بطاقات اقتراع إضافية في حال نفادها لضمان عدم تعطيل أي لجنة.

الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية

في السياق نفسه، بدأت الخميس الماضي الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية، التي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتستمر الدعاية حتى 20 نوفمبر 2025، حيث تتوقف قبل التصويت لإتاحة الفرصة للناخبين لاختيار المرشح الذي يثق في برنامج عمله ومشروعه الانتخابي.