نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعرف على عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 ومواعيد الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح الإثنين 10 نوفمبر 2025، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر عملية التصويت يومين كاملين، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً خلال يومي 10 و11 نوفمبر.

وتعد المرحلة الأولى جزءًا من العملية الانتخابية الشاملة التي تجري على مستويين:

المرحلة الأولى داخل 14 محافظة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة أخرى، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية لها قبل التصويت وفق الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.

عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى

وفقًا للإحصاءات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت في المرحلة الأولى 35،279،922 ناخبًا موزعين على المحافظات الـ14 على النحو التالي:

المحافظة عدد الدوائر عدد اللجان عدد المترشحين عدد الناخبين الجيزة 12 775 152 6،634،318 الفيوم 4 343 68 2،232،098 الوادي الجديد 2 60 22 195،479 بني سويف 4 479 102 2،096،676 المنيا 6 621 145 3،831،541 أسيوط 4 492 102 3،073،670 سوهاج 8 641 177 3،375،700 قنا 4 352 122 2،215،411 الأقصر 3 147 51 922،698 أسوان 4 190 59 1،122،806 البحر الأحمر 3 68 11 340،360 الإسكندرية 5 558 89 4،475،444 البحيرة 9 753 210 4،388،114 مرسى مطروح 2 127 13 375،543

ويشير الجدول إلى توزيع الدوائر وعدد المترشحين لكل محافظة وعدد اللجان الفرعية لتسهيل عملية تنظيم الاقتراع وضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وسلاسة.

مواعيد الاقتراع والإعادة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد للمرحلة الأولى على النحو التالي:

التصويت في الداخل: 10 و11 نوفمبر 2025

جولة الإعادة في الخارج: 1 و2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة في الداخل: 3 و4 ديسمبر 2025

وتتيح هذه المواعيد لجميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مع توفير الوقت الكافي للناخبين لتجنب الزحام وضمان الانضباط داخل اللجان.

أهمية معرفة اللجنة الانتخابية لكل ناخب

مع كثافة الناخبين في بعض المحافظات، يصبح من الضروري لكل مواطن معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به، لضمان سهولة الوصول وعدم فقدان حقه في التصويت.

وتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق للاستعلام عن اللجان، تشمل:

الاستعلام الإلكتروني عبر موقع الهيئة الرسمي وإدخال الرقم القومي.

الاستعلام عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

الرسائل النصية SMS عن طريق إرسال الرقم القومي إلى الرقم 5151.

الاتصال الهاتفي بخدمة العملاء عبر رقم 141.

وتظهر البيانات التالية عند الاستعلام:

اسم اللجنة ومقر المدرسة.

رقم اللجنة الفرعية وترتيب المواطن في كشوف الناخبين.

تاريخ الاقتراع ودوائر الفردي والقوائم.

معلومات حول كثافة الحضور في اللجان خلال يوم الاقتراع.

خطوات التصويت داخل اللجنة الانتخابية

بعد معرفة مكان اللجنة، يجب اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التصويت بشكل صحيح:

التوجه إلى اللجنة الفرعية المحددة في الوقت المناسب خلال ساعات الاقتراع.

تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للتحقق من الهوية.

تسجيل البيانات في قائمة الناخبين.

استلام بطاقتي الاقتراع: واحدة للنظام الفردي وأخرى للقوائم.

التوجه خلف الستار للإشارة أمام المرشحين والقوائم المختارة.

طي كل بطاقة على حدة ووضعها في الصندوق المخصص.

غمس إصبع الإبهام في الحبر الفسفوري لإتمام عملية الاقتراع.

تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة

توفّر الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات لجميع المواطنين، مثل:

تخصيص لجان بالدور الأرضي لتسهيل الوصول.

توفير كراسي متحركة ووسائل مساعدة.

وجود موظفين ومتطوعين لمرافقة كبار السن وذوي الإعاقة داخل اللجان.

كما أطلقت الهيئة قاعدة بيانات محدثة للناخبين لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وضمان تنظيم التصويت بسلاسة.