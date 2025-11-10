نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسعاف فى الميدان.. سيارات مجهزة أمام لجان الجيزة لخدمة الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت صباح الإثنين 10 نوفمبر وتستمر يومين، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل للتمركز أمام المقار الانتخابية بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك لضمان تقديم الدعم الطبي العاجل للناخبين عند الحاجة، وتأمين العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، خصوصًا مع توقع توافد أعداد كبيرة من المواطنين على اللجان خلال اليومين الأول والثاني للتصويت.

سيارات مجهزة أمام اللجان لتقديم الإسعافات الطارئة

تمركزت سيارات الإسعاف أمام جميع المقار الانتخابية الكبرى في الجيزة لتوفير الدعم الطبي الفوري لأي حالة طارئة، سواء لكبار السن أو المواطنين ممن يعانون من ظروف صحية خاصة.

وتشير المصادر إلى أن سيارات الإسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، بما في ذلك أجهزة التنفس، وأدوات الإسعاف الأولي، وأطقم طبية قادرة على التعامل مع أي طارئ أثناء سير العملية الانتخابية.

متابعة مستمرة من غرفة العمليات والطوارئ

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أن جميع اللجان فتحت في الموعد المحدد صباح اليوم دون أي تأخير.

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير التصويت لحظة بلحظة، والتنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ.

وأوضح أن المحافظة وفرت كافة سبل الدعم والتسهيلات للناخبين، بما يشمل توجيه أفراد المرور لتسهيل حركة المواطنين ومرافقة كبار السن وذوي الإعاقة إلى اللجان.

تسهيلات إضافية للناخبين

تشمل خطة محافظة الجيزة توفير ممرات آمنة ومراقبة لكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجود متطوعين وموظفين لمرافقة الناخبين داخل اللجان والإشراف على انسيابية التصويت.

يأتي هذا بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية والأمنية المشددة التي تم وضعها لضمان سلاسة العملية الانتخابية وحماية حق كل مواطن في ممارسة اقتراعه بسهولة ويسر.

أهمية الانتشار الطبي أمام اللجان

مع توقع كثافة حضور الناخبين في عدد من اللجان بمحافظة الجيزة، أصبح وجود سيارات الإسعاف مجهزة بالكامل ضرورة حتمية، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ طبي وعدم تعطيل العملية الانتخابية، خصوصًا أن المحافظة تضم 12 دائرة انتخابية و775 لجنة فرعية تشمل أكثر من 6 ملايين ناخب.

كما يعكس هذا الانتشار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وصحية للناخبين أثناء ممارسة حقهم الدستوري، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية.

خلفية عن الانتخابات في الجيزة

تعد محافظة الجيزة من أكبر محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وتضم:

12 دائرة انتخابية

152 مرشحًا بالنظام الفردي

775 لجنة فرعية

ويتم التصويت في جميع هذه اللجان من الساعات 9 صباحًا حتى 9 مساءً يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تشمل التسهيلات الخاصة كبار السن وذوي الإعاقة ووجود لوحات استرشادية وإرشادات بلغة الإشارة داخل اللجان لتيسير عملية التصويت.