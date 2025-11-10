نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مجلس النواب 2025.. مظاهر الانضباط والوعي الجماهيري داخل اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد صباح اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا كبيرًا من الناخبين، حيث انطلقت عملية التصويت بانضباط كامل في جميع اللجان، مع التعامل مع بعض الطوارئ العاجلة في مشهد انتخابي يعكس وعي المصريين والتزامهم بحقوقهم الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان العامة والفرعية فتحت أبوابها في الموعد المحدد الساعة التاسعة صباحًا، مع معالجة أي حالات طارئة بشكل فوري لضمان انتظام العملية الانتخابية.

تعامل سريع مع العقبات والطوارئ

أوضحت الهيئة أنه تم التعامل بسرعة مع بعض العقبات المحدودة:

في محافظة أسوان، تعرض قاضيان لحادث سير أثناء توجههما إلى مقرين انتخابيين، مما أدى لتأجيل فتح اللجنتين، قبل تدخل غرفة العمليات المركزية لتوفير البدائل واستئناف التصويت.

في محافظة البحيرة، تأخر فتح لجنة فرعية "حوش عيسى" نتيجة عدم وصول القاضي المكلف، وتم توفير بديل على الفور لاستئناف التصويت دون تأخير.

في محافظة الفيوم، شهدت "اللجنة الفرعية رقم 21" كثافات عالية من الناخبين، فتم توفير قاضٍ احتياطي لضمان تنظيم الدخول والخروج بشكل سلس.

تغطية شاملة للمرحلة الأولى

تغطي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين لهذه المرحلة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 5606 لجان فرعية داخل 70 دائرة انتخابية، في حين يخوض المنافسة 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة في بعض القطاعات حسب نظام القوائم.

إجراءات لضمان الانضباط والشفافية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اكتملت، مع توفير تسهيلات للناخبين كبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى تأمين ميداني وإشراف قضائي مكثف.

كما أوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية على مدار الساعة، لمراقبة افتتاح اللجان، انتظام التصويت، والاستجابة الفورية لأي معوقات، بهدف ضمان انتخابات سلسة ومنظمة وشفافة في أجواء آمنة لجميع المواطنين.