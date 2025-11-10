نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل سيرجي شويجو أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.

ومن الجانب الروسي:

ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

جيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

سيرجى ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية.

أندرى ييفسييف المسؤول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

ماريا بانيفا المسؤولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية.

أهمية اللقاء

يأتي اللقاء في ظل التوترات الإقليمية المتعددة، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين القاهرة وموسكو.

كما ناقش الجانبان الملفات الثنائية المتعلقة بـ التعاون العسكري والأمني، واستعراض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص مصر وروسيا على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية

يعتبر هذا اللقاء استمرارًا للزيارات المتبادلة بين القيادتين، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الدبلوماسي والأمني والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين على المستوى الدولي.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن اللقاء تناول موضوعات تتعلق بـ الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والتنسيق الاستخباراتي، بما يعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة.