عاجل- الرئيس السيسي يعرب عن تقدير مصر لعلاقتها الوثيقة مع روسيا خلال استقباله سيرجي شويجو

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.

ومن الجانب الروسي:

ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

جيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

سيرجى ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية.

أندرى ييفسييف المسؤول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

ماريا بانيفا المسؤولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية.

تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُعربًا عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة مع روسيا، وما تشهده من تطور وزخم مستمر، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضحت مصادر رئاسية أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية، فضلًا عن بحث سبل تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس حرص القاهرة وموسكو على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

القضايا الأمنية والدبلوماسية على طاولة النقاش

شهد الاجتماع بحثًا موسعًا لملفات الأمن القومي والتعاون الاستخباراتي، إلى جانب مناقشة التحديات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل وجهات النظر حول التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى آليات تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية

تأتي زيارة أمين مجلس الأمن الروسي في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية للتعاون في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وتم التأكيد على أن اللقاءات المستمرة بين القيادتين تعكس التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم دور مصر وروسيا في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.